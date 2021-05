On voit ses sculptures dans les parcs de Barcelone, de Figueres et d’ailleurs, il expose bien au-delà de la Catalogne, mais c’est dans son atelier, dans un petit village de l’Empordà que j’ai rencontré Alfonso Alzamora. Il me raconte comment, jeune artiste, il était difficile de se faire un nom dans la région de Dali, comme si après son passage plus rien n’était possible.



Je suis très sensible au travail d’Alfonso Alzamora sur les Ménines ou ses grands aplats, dont la texture et la vibration, ont autant d’importance que la couleur. Dans sa palette, le rouge et l’orange se mêlent pour créer une nuance unique et profonde.



“Dire que les Ménines sont captivantes est une réalité (demandez à Picasso !). Je me suis simplement laissé porter par son sillage. J'y suis resté beaucoup plus longtemps que d'habitude parce que je me suis éloigné de la source : Las Meninas, de Velázquez.

J'ai commencé ici, dans cette région avec "le meilleur air du monde", comme disait Dalí. Après un certain temps, j'ai accepté l'invitation voilée du personnage dans la porte entrouverte au fond du tableau et je suis sorti.

Là, je me suis rendu compte, en regardant autour de moi, que la crinoline était la mode de l'époque, la plupart des femmes de la cour que j'ai rencontrées le portaient. J'ai découvert une silhouette féminine carrée, alors que la manière normale de dessiner une figure anthropomorphe se résume à une forme allongée et verticale. J’ai transformé la figure et dans cette arrière-cour du tableau de Velázquez, j'ai créé ma propre version du personnage.”